В зоне спецоперации ВС РФ на Украине ликвидированы еще двое высокопоставленных офицеров украинской армии.
В воскресенье, 7 августа, ВС РФ уничтожили начальника группы обеспечения боевой подготовки 142-го учебно-тренировочного центра ССО Украины майора Дмитрия Падалко, сообщает «Русская Весна».
Также сообщается о гибели подполковника 3-й бригады нацгвардии Украины Игоря Селидбовского. Его ликвидировали в Харьковской области еще в июне, однако подтверждающая информацию появилась только сейчас.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух тысяч солдат 14-й механизированной бригады ВСУ, дислоцирующейся в районе Артемовска.