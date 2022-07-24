Российские военные из группировки «О» спасли жизнь раненому солдату ВСУ

Военнослужащие ВС РФ из группировки «Отважные» в ходе спецоперации по защите Донбасса спасли раненого солдата украинский армии. Об этом пишет «Русская весна».
Военкоры издания рассказали, что военнослужащий получил ранения ноги и живота, а сослуживцы бросили его умирать. В течение трех дней солдат истекал кровью, без воды и еды.
Российские военные обнаружили раненого и доставили в госпиталь.
«Такое отношение к своим боевым товарищам говорит только об одном: ВСУ уже точно перестали быть регулярной армией, они превратилась в свору бандитов без каких-либо принципов и идей», – говорится в материале «Русской весны».