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Российские военные из группировки «О» спасли жизнь раненому солдату ВСУ

Российские военные из группировки «О» спасли жизнь раненому солдату ВСУ
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие ВС РФ из группировки «Отважные» в ходе спецоперации по защите Донбасса спасли раненого солдата украинский армии. Об этом пишет «Русская весна».

Военкоры издания рассказали, что военнослужащий получил ранения ноги и живота, а сослуживцы бросили его умирать. В течение трех дней солдат истекал кровью, без воды и еды.

Российские военные обнаружили раненого и доставили в госпиталь.

«Такое отношение к своим боевым товарищам говорит только об одном: ВСУ уже точно перестали быть регулярной армией, они превратилась в свору бандитов без каких-либо принципов и идей», – говорится в материале «Русской весны».

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