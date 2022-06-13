Российские военнослужащие показали брошенные ВСУ Javelin и NLAW

Иная ситуация обстоит с автоматами Калашникова. С ними украинские силовики расставаться не спешат. Данное оружие надежное и относительно легкое в использовании. Иногда в руки российских военнослужащих попадают брошенные американские противотанковые мины и гранатометы, произведенные в Советском Союзе.