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Российские военнослужащие показали брошенные ВСУ Javelin и NLAW

Российские военнослужащие показали брошенные ВСУ Javelin и NLAW
Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские силовики во время отступления бросают вооружение, которое им предоставил Запад. На трофейные экземпляры посмотрел корреспондент «Известий».

Как признался один из российских военнослужащих, чаще всего ВСУ бросают противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW. Данный вид вооружения довольно громоздкий и способен осложнить отвод войск.

Иная ситуация обстоит с автоматами Калашникова. С ними украинские силовики расставаться не спешат. Данное оружие надежное и относительно легкое в использовании. Иногда в руки российских военнослужащих попадают брошенные американские противотанковые мины и гранатометы, произведенные в Советском Союзе.

Вооружение ВСУ трофей
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