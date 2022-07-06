Российские водители могут получить штраф за мытье машины во дворе

По ее словам, во дворе многоэтажного дома есть свои правила поведения. Самый большой штраф за нарушение этих самых правил составляет от 100 до 200 тыс. рублей. Эти деньги придется заплатить компании, если работник оставил служебный автомобиль на детской площадке.