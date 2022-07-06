Российские водители могут получить штраф за мытье машины во дворе

Российские автовладельцы рискуют получить штраф, если они решили помыть автомобиль во дворе многоэтажного дома. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.
По ее словам, во дворе многоэтажного дома есть свои правила поведения. Самый большой штраф за нарушение этих самых правил составляет от 100 до 200 тыс. рублей. Эти деньги придется заплатить компании, если работник оставил служебный автомобиль на детской площадке.
Если речь идет о частной машине, то придется заплатить не больше 5 тыс. рублей. Санкции также грозят тем, кто выгуливает собак без поводка и намордника и допускает загрязнение питомцами придомовой территории.