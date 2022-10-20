Российские учёные описали новый прибор для квантовых вычислений

Новое устройство сравнения чисел, лежащее в основе квантовых вычислений, предложили учёные СКФУ. По их словам, разработка эффективнее аналогов и потребляет на 40-60 процентов меньше энергии. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences.





Переход к квантовым вычислениям, по словам специалистов, — важный шаг в развитии способов экономии энергии, который позволит оптимизировать существующие процессы и обеспечить новые возможности.

Проведение виртуальных научных экспериментов или проектирование новых сложных материалов — перспективные варианты применения квантовых вычислений, востребованные уже сегодня, рассказали учёные.

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) спроектировали новое устройство сравнения чисел для квантовых вычислений, которое, по словам создателей, будет потреблять на 40-60 процентов меньше энергии, чем аналоги.

«Мы создали полную математическую модель устройства сравнения чисел, которое лежит в основе самых сложных операций квантовых вычислений. Моделирование физических параметров устройства показало, что оно существенно экономнее и эффективнее известных сегодня разработок», —сказал Павел Ляхов, заведующий Кафедрой математического моделирования СКФУ.

Моделирование выполнялось с использованием программного комплекса QCADesigner 2.0.3, который, по словам учёных, позволяет с высокой точностью описывать физические процессы, происходящие при квантовых вычислениях.

В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить предложенное устройство к физической реализации, а также разработать более сложные устройства, необходимые для квантовых вычислений.