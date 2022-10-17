Российские учёные изучат влияние лунной пыли на человека

Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) и руководитель проекта SIRIUS Олег Орлов рассказал журналистам, что сейчас учёные всерьёз озаботились влиянием лунной пыли на человека. Проект SIRIUS должен начаться в ноябре 2023 года, он станет имитацией полёта, высадки и жизни человека на Луне. Участников проекта на целый год изолируют в специальном корпусе — аналоге внеземной базы. Эксперимент позволит в будущем запланировать реальную экспедицию на Луну.





Но уже сейчас учёных беспокоит возможность контакта человека с лунной пылью, поскольку она очень липучая и полностью изолироваться от неё очень трудно, отмечает Орлов. По его словам, лунная пыль способна проникать в любые щели, может поразить ткани скафандра и оказаться внутри. Поэтому важно понять, какие последствия могут быть у такого контакта и что произойдёт, если пыль проникнет в органы дыхания или в глаза либо облепит кожу.

По результатам изучения влияния лунной пыли на человека можно будет сформулировать требования к лунным скафандрам. Сейчас специалисты ИМБП совместно с Институтом космических исследований РАН подбирают земной аналог лунной пыли, после чего будут проведены исследования на животных.