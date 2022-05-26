Российские ученые запатентовали квантовый процессор на кудитах

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Ученые из Российского квантового центра (РКЦ) получили патент на создание квантового компьютера на основе кудитов. Кубит (квантовый бит) — это минимальная единица информации в квантовых компьютерах (аналогично биту в обычных вычислительных системах). Но если бит может принимать значение либо 0, либо 1, то кубит способен находиться в суперпозиции этих этих двух состояний с определенной долей вероятности того, что он находится в том или другом состоянии. Это позволяет расширить спектр задач, который может решить квантовый компьютер по сравнению с обычным. А кудит, в свою очередь, — это квантовая ячейка, способная хранить более двух значений в разряде (например, три значения у кутрита).

Исследователи РКЦ запатентовали архитектуру процессора, в основе которой комбинация двух подходов к увеличению мощности квантового компьютера. Первый из них предполагает замену кубитов эквивалентным количеством кудитов, а второй — использование дополнительных уровней кудитов вместо отдельных вспомогательных кубитов для промежуточных вычислений. По мнению ученых, использование кудитов позволит заметно сэкономить ресурсы процессоров. Патент будет действовать на территории России до конца 2040 года, планируется и международная регистрация этой разработки. Кроме России, над созданием квантовых компьютеров на кудитах работают лишь в трех странах: США, Китае и Австрии.