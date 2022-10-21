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Российские туристы пришли на помощь застрявшему на берегу Кунашира дельфину

Российские туристы пришли на помощь застрявшему на берегу Кунашира дельфину
pxhere.com

Туристическая группа обнаружила дельфина на берегу, прогуливаясь по пляжу острова Кунашир. Люди не нашли на теле млекопитающего характерных признаков ранений, поэтому решили стащить его в воду, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

По словам одной из туристок, контакты службы спасения животных у них не было, интернет-соединение тоже отсутствовало. Туристы посчитали, что дельфина выбросил на берег сильный шторм, поэтому приняли решение самостоятельно доставить его в родную стихию.

«Мы, как смогли, стали его затаскивать назад в океан, на глубину. Поначалу его переворачивало волнами, и он сам просто бился и кричал, но не пытался уплыть. Первая попытка провалилась», — рассказала очевидец.

Со второго раза все таки получилось стащить животное на глубину. Неравнодушные спасатели еще около часа приглядывали за дельфином, после чего он скрылся в морской пучине.

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