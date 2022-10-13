Российские туристы посоветовали брать губки и тряпки в отели для комфортного проживания

Тряпки и губки могут помочь сделать проживание в зарубежном отеле более комфортным. Таким мнением поделились российские туристы в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Некоторые путешественники признались, что они предпочитают самостоятельно проводить уборку в своих номерах. Для этого они используют моющие средства, собственные тряпки и губки. Особое внимание при уборке россияне обращают на состояние смесителя и душевой лейки.
«Не просто тряпочкой протираю, а что можно, то со спиртом. Спирт везу с собой в маленьком пузырьке. Унитаз и поддон в душе также лучше помыть, хотя бы мылом», — советуют туристы.
Врач Зухра Павлова ранее рассказала, в чем подвох шведского стола. По ее словам, многие туристы делают выбор в пользу вредных продуктов. Она советует путешественникам сначала оценить весь ассортимент блюд, передает «Вечерняя Москва».
Как сообщалось ранее, российские туристы с 1 октября получили возможность посетить венесуэльский остров Маргарита прямым рейсом. Кроме того, прямые рейсы были запущены и на Кубу, сообщает телеканал «360».