Российские театры отказались от спектаклей принявшего гражданство Польши Вырыпаева

Постановщик спектаклей Иван Вырыпаев, принявший польское гражданство, больше не работает в РФ. Российские театры отказались от сотрудничества с ним, передает Федеральное агентство новостей.
За последние 10 лет артист подписал порядка 20 соглашений с представителями 15 театральных площадок на общую сумму в 3,5 миллиона рублей. Однако деньги эти он собирался перечислить Киеву.
Недавно Вырыпаев устроил публичную читку собственного произведения в Лондоне. Вместе с ним на сцене выступала Чулпан Хаматова. В зале собралось всего 200 зрителей. При этом около половины текста занимает нецензурная лексика.
Ранее появилась информация о назначении нового режиссера театра «Ленком». Им стал Алексей Франдетти, сообщил телеканал «360».