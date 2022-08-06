Российские суды за полгода лишили прав более 3,3 тысячи водителей по медпоказаниям

Более 3,3 тыс. российских автомобилистов за полгода лишились водительских прав по медицинским показаниям в соответствии с решением отечественных судов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
По данным Госавтоинспекции, в первой половине 2022 года на основании медицинских показаний суды аннулировали 3324 водительских удостоверения. При этом не уточняется, какие болезни послужили причиной для подобного решения.
Кроме того, выяснилось, что такой показатель оказался на 6% больше, чем зафиксировано на аналогичный период прошлого года. В 2021 году без документов остались 3123 человека, передает ТАСС.
Юрист Мария Спиридонова тем временем посоветовала россиянам заранее менять водительские права, срок которых был продлен до 2025 года. По ее словам, ближе к окончанию их срока действия поток автомобилистов в ГИББД заметно вырастет.