Российские студенты создадут спутник не хуже, чем Starlink Илона Маска

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Студенты Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ в рамках программы «Приоритет 2030» приступили к разработке малого космического аппарата с целью обеспечения связи с помощью наведения лазерного луча.





Как сказал старший научный сотрудник лаборатории моделирования механических систем и процессов МФТИ Иван Завьялов, подобные проекты уже реализуются Starlink и OneWeb, «однако в современных условиях России необходимо создание собственной многоспутниковой группировки, причем опираясь только на собственные силы без привлечения иностранных технологий».

«Если эксперимент пройдет удачно, то можно попробовать отработать технологию межспутниковой связи, запустив два космических аппарата одновременно и установив лазерную передачу данных между ними», — добавил Иван Завьялов.

До конца 2022 года планируется создать полноценный макет космического аппарата, максимально используя отечественные комплектующие, а в 2023 году будет проведен запуск после наземных испытаний. В настоящее время в рамках проекта студенты разработали общую концепцию аппарата, рассчитали полезную нагрузку и электробаланс, определили основные узлы и утвердили размеры.

После запуска аппарата на орбиту будет проведен космической эксперимент по наведению лазерного луча на орбитальный объект с Земли. Таким образом, ученые и студенты Физтеха опытным путем докажут возможность связи и общения между космическими аппаратами с помощью лазерного излучения.

Надо отметить, что в спутниках Starlink нового поколения используется лазерная связь при обмене данными между самими аппаратами, об этом Илон Маск заявил еще в прошлом году. Судя по всему, такие аппараты уже выводятся на орбиту.