Российские студенты европейских вузов пожаловались на дискриминацию

Российские студенты, обучающиеся в учреждениях Европы, пожаловались на массовую дискриминацию по национальному признаку.
Учащиеся сообщили, что иногда они вынуждены скрывать свои происхождение. Студенты заявляют, что русофобия для европейцев стала практически нормой.
«Немногие знают, что я русский, обычно я не говорю людям о своей национальности», — цитирует слова студента из Москвы, обучающегося в Великобритании, издание Politico.
Россиянка Елена Леднева рассказала, что подала заявку в Университет Западного Лондона на магистерскую программу. Однако из учреждения позже пришел отказ. В электронном письме пояснили, что решение принято «в ответ на недавние события и ситуацию на Украине».
Девушке удалось добиться справедливости. Представитель университета позже сообщил, что письмо было отправлено «по ошибке из-за внутреннего недопонимания».