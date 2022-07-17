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Российские студенты европейских вузов пожаловались на дискриминацию

Российские студенты европейских вузов пожаловались на дискриминацию
pxhere.com

Российские студенты, обучающиеся в учреждениях Европы, пожаловались на массовую дискриминацию по национальному признаку.

Учащиеся сообщили, что иногда они вынуждены скрывать свои происхождение. Студенты заявляют, что русофобия для европейцев стала практически нормой.

«Немногие знают, что я русский, обычно я не говорю людям о своей национальности», — цитирует слова студента из Москвы, обучающегося в Великобритании, издание Politico.

Россиянка Елена Леднева рассказала, что подала заявку в Университет Западного Лондона на магистерскую программу. Однако из учреждения позже пришел отказ. В электронном письме пояснили, что решение принято «в ответ на недавние события и ситуацию на Украине».

Девушке удалось добиться справедливости. Представитель университета позже сообщил, что письмо было отправлено «по ошибке из-за внутреннего недопонимания».

дискриминация европа Россия студенты
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