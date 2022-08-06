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Российские средства ПВО за сутки сбили восемь беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь беспилотников ВСУ
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Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации на территории Украины, передает Минобороны РФ.

Так, по данным пресс-службы ведомства, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили восемь украинских беспилотников. Также ВС РФ удалось перехватить 26 снарядов реактивной системы залпового огня в Херсонской и Харьковской областях.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбито: восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военные также вывели из строя взвод американских РСЗО HIMARS в Харьковской области.

вс рф ВСУ Украина
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