Российские средства ПВО за сутки сбили восемь беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации на территории Украины, передает Минобороны РФ.
Так, по данным пресс-службы ведомства, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили восемь украинских беспилотников. Также ВС РФ удалось перехватить 26 снарядов реактивной системы залпового огня в Херсонской и Харьковской областях.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбито: восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области», — уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что российские военные также вывели из строя взвод американских РСЗО HIMARS в Харьковской области.