Российские средства ПВО за сутки сбили семь беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России успешно продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По данным генерал-майора ВС РФ, российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь военных беспилотников ВСУ. Боевые дроны были обнаружены над территориями Луганской и Донецкой народных республик, а также Одесской и Харьковской областей.
Также пресс-служба ведомства сообщала, что за сутки авиация ВКС РФ ликвидировала 240 украинских националистов.