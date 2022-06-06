Российские средства ПВО за сутки сбили семь беспилотников ВСУ

По данным генерал-майора ВС РФ, российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь военных беспилотников ВСУ. Боевые дроны были обнаружены над территориями Луганской и Донецкой народных республик, а также Одесской и Харьковской областей.