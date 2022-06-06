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Российские средства ПВО за сутки сбили семь беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили семь беспилотников ВСУ
Yulii Zozulia.Keystone Press Agency.globallookpress

Вооруженные силы России успешно продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По данным генерал-майора ВС РФ, российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь военных беспилотников ВСУ. Боевые дроны были обнаружены над территориями Луганской и Донецкой народных республик, а также Одесской и Харьковской областей.

Также пресс-служба ведомства сообщала, что за сутки авиация ВКС РФ ликвидировала 240 украинских националистов.

вс рф ВСУ Украина
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