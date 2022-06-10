Российские средства ПВО сбили 2,5 тысячи летательных аппаратов ВСУ с начала спецоперации на Украине

Средства противовоздушной обороны ВС РФ за все время проведения спецоперации на Украине ликвидировали около 2,5 тысячи летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По словам генерал-лейтенанта, российская ПВО вывела из строя 195 самолетов, 130 вертолетов и 1168 беспилотников. Также были уничтожены 336 зенитно-ракетных комплексов, 3484 танка и других бронемашин, 499 установок реактивных систем залпового огня и 1843 орудия полевой артиллерии.
Кроме этого, подразделениям ВС РФ удалось ликвидировать 3528 единиц специальной военной техники ВСУ, констатировал Конашенков.