Российские средства ПВО сбили 2,5 тысячи летательных аппаратов ВСУ с начала спецоперации на Украине

По словам генерал-лейтенанта, российская ПВО вывела из строя 195 самолетов, 130 вертолетов и 1168 беспилотников. Также были уничтожены 336 зенитно-ракетных комплексов, 3484 танка и других бронемашин, 499 установок реактивных систем залпового огня и 1843 орудия полевой артиллерии.