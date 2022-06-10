Новости03

Российские средства ПВО сбили 2,5 тысячи летательных аппаратов ВСУ с начала спецоперации на Украине

Российские средства ПВО сбили 2,5 тысячи летательных аппаратов ВСУ с начала спецоперации на Украине
с-300 Prt Scr youtube.com.Covert Cabal

Средства противовоздушной обороны ВС РФ за все время проведения спецоперации на Украине ликвидировали около 2,5 тысячи летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, российская ПВО вывела из строя 195 самолетов, 130 вертолетов и 1168 беспилотников. Также были уничтожены 336 зенитно-ракетных комплексов, 3484 танка и других бронемашин,  499 установок реактивных систем залпового огня и 1843 орудия полевой артиллерии.

Кроме этого, подразделениям ВС РФ удалось ликвидировать 3528 единиц специальной военной техники ВСУ, констатировал Конашенков.

вс рф ВСУ спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.