Российские средства ПВО отразили очередной удар ВСУ по Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины предприняли новую попытку обстрелять территорию Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, всего было выпущено девять боеприпасов. Часть из них упала на прилегающей к станции территории, но сама АЭС не пострадала благодаря работе российских средств ПВО.
«Атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты», — сказал Рогов в комментарии для РИА Новости.
Он уточнил, что некоторые снаряды упали на территории расположенной неподалеку теплоэлектростанции.