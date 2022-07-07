Российские следователи проверили обстрелянный продовольственный склад в Донецке

Кроме того, ВСУ открывают огонь по приграничным регионам России. Накануне под обстрелом оказалась Брянская область, пишет «Царьград». Губернатор Александр Богомаз сообщил, что огонь велся по селу Некислица. Как сообщает URA.RU, в результате атаки пострадавших и погибших нет.