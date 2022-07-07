Российские следователи проверили обстрелянный продовольственный склад в Донецке

Сотрудники Следственного комитета России оценили последствия обстрела продовольственного склада в Буденновском районе Донецка. Повреждения были получены в ходе атаки со стороны украинских войск.
Правоохранители в рамках следственных мероприятий зафиксировали повреждения. Они также пообщались с очевидцами обстрела объекта гражданской инфраструктуры, передает РИА Новости.
Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевики используют артиллерию и тяжелое вооружение, большинство из которого произведено на Западе.
Кроме того, ВСУ открывают огонь по приграничным регионам России. Накануне под обстрелом оказалась Брянская область, пишет «Царьград». Губернатор Александр Богомаз сообщил, что огонь велся по селу Некислица. Как сообщает URA.RU, в результате атаки пострадавших и погибших нет.