Российские следователи осмотрели предполагаемый штаб роты боевиков на «Азовстали»

Сотрудники Следственного комитета РФ осмотрели место возможного размещения штаба одной из рот скрывавшихся на территории комбината «Азовсталь» украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Предполагаемый штаб располагался в одном из бомбоубежищ завода в Мариуполе. В ходе следственных действий специалисты проверили более пяти комнат, в которых размещались офицеры и личный состав.
Кроме того, проверены были ходы сообщения, которые боевики использовали для перемещений по территории «Азовстали». В ходе осмотра следователи также нашли неизвестные препараты, в том числе шприц с непрозрачным белым веществом неопределенного происхождения.
Ранее министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил, что в республике находятся 2300 боевиков, взятых в плен на заводе «Азовсталь». По словам чиновника, отношение к людям с предприятия точно такое же, как и к другим пленным.