Российские системы 5G будут на 40–50% дороже из-за отечественного ПО, операторы ожидают роста расходов

Российские мобильные операторы ожидают роста расходов на строительство сетей 5G в 2023 году и позднее. Это связано с тем, что с 1 сентября будущего года они смогут регистрировать и использовать только отечественное оборудование и радиоэлектронные средства (РЭС). Об этом пишет «Коммерсантъ».





Судя по имеющимся данным, с 1 сентября 2023 года операторы не смогут использовать зарубежные РЭС, чье аппаратное и программное обеспечение не внесены в реестры российской радиоэлектронной продукции и российского же ПО.

«В случае принятия проекта может возникнуть риск неисполнения требований законодательства в части оказания услуг связи населению, так как использование РЭС будет недопустимо из-за невозможности их регистрации», — отметили в «Ростелекоме». При этом там уже заявили, что установленные РЭС несовместимы с российским программным обеспечением. Это подтвердили и сами операторы. По их словам, оборудование придётся менять.

При этом в Минцифры заявили, что сейчас важно не создавать дополнительных затрат для операторов. Также там уточнили, что пилотные зоны 5G могут вывести из-под действия постановления, соответствующая редакция уже готова. По словам же операторов, они участвуют в обсуждениях, но никаких конкретных и готовых решений пока нет.

При этом отечественные производители базовых станций утверждают, что особых проблем с совместимостью нет. В «Сколтехе» заявили, что базовые станции российского производства совместимы с иностранными, хотя пока речи о полной совместимости не идёт.

Российская базовая станция 5G

Если эту проблему не получится решить, то перевод сетей на отечественные станции 5G окажется на 40–50% дороже, чем их создание на существующем оборудовании. Помимо этого, их нельзя будет интегрировать в существующие сети, то есть речь идёт о необходимости развёртывать отдельно от сетей.

Аналитик MForum Алексей Бойко пояснил причины этого. Дело в том, что существует две архитектуры сетей пятого поколения: 5G SA (stand аlone) и 5G NSA (non-stand alone). Первая создаётся буквально «с нуля», а вот вторая основывается на сетях 2/3/4G. Обычно все стараются строить именно 5G NSA, поскольку в ином случае нужны крупные инвестиции на первом этапе, что не все могут себе позволить.

Если же строить 5G NSA в России, то, по словам Бойко, придётся сначала менять оборудование 4G на российские аналоги, а на его базе создавать 5G NSA. Или же строить сразу 5G SA. В обоих случаях затраты будут велики.

Ранее сообщалось, что проблемы из-за отсутствия зарубежного ПО есть и у АвтоВАЗ-а.