Российские силы установили контроль над донбасскими селами Видродження и Медная Руда

Стоит отметить, однако, что в расположенном к югу районе Новолуганского и Углегорской ТЭС пока никаких изменений не отмечено, но интенсивность продвижения ВС РФ дает надежду на скорое освобождение и этих территорий. В настоящее время также продолжаются бои недалеко от населенного пункта Покровское. Линия фронта переместилась в данный район после недавнего оттеснения вражеских сил от Пилипчатино.