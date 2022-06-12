Российские силы установили контроль над донбасскими селами Видродження и Медная Руда

Вооруженные силы РФ продолжают наступательные операции на Бахмутском направлении даже в разгар праздника. Пусть другие отдыхают, бойцы же «ЧВК Вагнера» не прекращают работать, заявил военный эксперт Борис Рожин в своем авторском Telegram-канале Сolonelcassad о сегодняшней ситуации на Донбассе.
Недавно стало известно о том, что российские войска в результате ожесточенных боев смогли освободить два новых населенных пункта на Бахмутском направлении — Видродження и Медная Руда.
«Видроження и Медная Руда под нашим контролем. За Роты продолжаются бои. ВСУ пытаются зацепиться за поселок и линия фронта двигается в самом поселке. Основные бои на этом направлении ведет ЧВК “Вагнер”», – отметил журналист в своей публикации.
Стоит отметить, однако, что в расположенном к югу районе Новолуганского и Углегорской ТЭС пока никаких изменений не отмечено, но интенсивность продвижения ВС РФ дает надежду на скорое освобождение и этих территорий. В настоящее время также продолжаются бои недалеко от населенного пункта Покровское. Линия фронта переместилась в данный район после недавнего оттеснения вражеских сил от Пилипчатино.
Примечательно, что данные территории открылось перед защитниками Донбасса после победы в Попасной, освобождение которой продолжалось почти два месяца. Взяв этот город, союзные войска смогли интенсивно продвигаться к Бахмуту сразу по нескольким направлениям.