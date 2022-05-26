Российские силы ПВО сбили украинский Ми-24 и транспортный самолет с иностранным оружием под Одессой

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области», — рассказал Конашенков в ходе брифинга.