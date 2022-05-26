Российские силы ПВО сбили украинский Ми-24 и транспортный самолет с иностранным оружием под Одессой

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что силы ПВО РФ сбили украинский военный транспортник с иностранным вооружением в Одесской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области», — рассказал Конашенков в ходе брифинга.
Кроме того, над Херсонской, Харьковской и Луганской областями были сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе разведывательные Ту-143 “Рейс” советского производства.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.