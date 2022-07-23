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Российские силы продолжают ожесточенные бои в ДНР, а ВСУ применили HIMARS против зернохранилища

Российские силы продолжают ожесточенные бои в ДНР, а ВСУ применили HIMARS против зернохранилища
U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские силы продолжают вести тяжелые бои на передовой в Донбассе, нанося ракетные и артиллерийские удары по ключевым позициями ВСУ. Сегодня стало известно, что штурмовые подразделения вошли с юга в населенный пункт Покровское, сообщается в сводках.

Село Покровское расположено в нескольких километрах от Бахмута (Артемовска), который является ключевой целью на текущем этапе наступления. Его освобождение поможет вбить клин между силами ВСУ, которые удерживают Соледар, и отрядами противника в Бахмуте. В силу этого Покровское обладает важным тактическим значением.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что в боях за Покровское основную роль сыграли штурмовики из «ЧВК Вагнера». Ранее их отрядам удалось прорвать эшелонированную украинских войск в Попасной, а позже без боя взять Светлодарск и освободить хорошо укрепленное село Клиновое.

Globallookpress.com/MOD Russia
Globallookpress.com/MOD Russia

Между тем в ЛНР уточнили последствия после удара американской ракетной системы HIMARS по населенному пункту Хорошее: как оказалось, шесть ракет разрушили зернохранилище, мастерскую и гараж с сельскохозяйственной техникой, принадлежащей компании «Колос».

Параллельно в ДНР проводятся мероприятия по расчистке взрывоопасных предметов: за минувшие сутки удалось удалось разминировать около 25 гектаров территории, продолжается поиск неразорвавшихся снарядов и мин в помещениях.

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