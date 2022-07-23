Российские силы продолжают ожесточенные бои в ДНР, а ВСУ применили HIMARS против зернохранилища

Село Покровское расположено в нескольких километрах от Бахмута (Артемовска), который является ключевой целью на текущем этапе наступления. Его освобождение поможет вбить клин между силами ВСУ, которые удерживают Соледар, и отрядами противника в Бахмуте. В силу этого Покровское обладает важным тактическим значением.