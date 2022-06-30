Российские силы подошли вплотную к Бахмуту, город готовит оборону

Эксперты уверены, что бои за Бахмут будут интенсивными, поскольку на протяжении нескольких недель ВСУ стягивают сюда дополнительные силы. У города были замечены танки, которые ранее находились в Лисичанске. Также на прошлой неделе к Бахмуту были переброшены наиболее боеспособные подразделения из Горского и Золотого, которые пытались избежать котла.