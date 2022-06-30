Российские силы подошли вплотную к Бахмуту, город готовит оборону

Линия обороны ВСУ сместилась вплотную к Бахмуту, сообщают украинские источники.
Стало известно, что союзные войска подошли к городу Бахмут (быв. Артемовск) в Донецкой области. Жители Иванграда не могут попасть домой, поскольку линия обороны ВСУ перенесена вплотную к населенному пункту, сообщают украинские источники.
Эксперты уверены, что бои за Бахмут будут интенсивными, поскольку на протяжении нескольких недель ВСУ стягивают сюда дополнительные силы. У города были замечены танки, которые ранее находились в Лисичанске. Также на прошлой неделе к Бахмуту были переброшены наиболее боеспособные подразделения из Горского и Золотого, которые пытались избежать котла.
ВСУ формируют новую линию обороны Северск — Звановка — Соледар — Бахмут — Зайцево, уверены источники. Украинские подразделения пытаются сдержать наступление российских сил и не подпустить их к «большой донбасской дуге». Как сообщают источники, на рубеже Покровское — Клиновое идут интенсивные бои, в которых принимают участие штурмовые отряды «ЧВК Вагнера».