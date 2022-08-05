Российские силовики ликвидировали «спящую ячейку» диверсантов в Херсоне

Российские правоохранители смогли обезвредить «спящую ячейку» украинских диверсантов в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщили сотрудники силовых структур РФ.
Правоохранители смогли задержать 16 диверсантов из числа участников территориальной обороны Украины. Также сообщается о захвате двух командиров.
«В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа “спящей ячейки” территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона», — сказал собеседник агентства.
Правоохранители изъяли автоматы Калашникова с патронами и гранаты. Также у них были найдены методички по проведению диверсий на объектах городской инфраструктуры.