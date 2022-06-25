Российские сервисы краткосрочной аренды электросамокатов расширят свои парки и начнут производить компоненты в России

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh планирует увеличить свой парк с 76 до 100 тысяч самокатов в 2023 году, «Юрент» тоже намеревается активно наращивать свой парк в ближайшие два года, а также рассматривает возможность производства компонентов для электросамокатов в России. Об этом сообщили в пресс-службах кикшеринговых сервисов.





«С момента запуска в 2019 году компания увеличила парк до 76 тысяч электросамокатов, а в 2023 планирует оперировать парком в 100 тысяч», – сообщили в пресс-службе Whoosh.

В «Юрент» также подчеркнули, что их парк насчитывает порядка 80 тысяч электросамокатов. «Мы планируем активно наращивать парк в ближайшие два года», – подчеркнули в пресс-службе «Юрент». Помимо этого, «Юрент» сообщил о том, что у компании нет сложностей с закупкой техники и запчастей.

«В начале сезона пришлось пересматривать некоторые логистические цепочки для поставки самокатов и запчастей, но сейчас мы все стабильно ввозим в запланированном объеме», – рассказали в «Юренте».

Также сервис рассматривает возможности производства компонентов в России – трекеров, IoT-модулей, аккумуляторных батарей, других деталей. «В частности, МТС нам помогает с разработкой IoT-трекеров. Часть деталей мы самостоятельно производим на нашей собственной линии 3D-печати и литья», – подчеркнули в «Юренте».

Ранее сервис Whoosh заявил, что из-за ситуации в мире столкнулся с проблемами при заказах процессоров у компании STM. Поэтому компания намерена переходить на китайские процессоры.