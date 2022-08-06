Российские саперы завершили разминирование крупных промышленных объектов в Мариуполе

Специалисты сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ завершили разминирование основной части крупных промышленных объектов в Мариуполе.
По информации командира группы саперов с позывным Кубань, хотя большая часть работ уже выполнена, разминирование все еще ведется на территории заводов и аэропорта. Кроме того, на текущий момент саперы занимаются точечными заявками от местного населения.
«Это самое основное — людские жизни, людские кварталы. Этим еще занимаемся», — сказал он в комментарии ТАСС.
Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что электроснабжение и подачу воды в Мариуполе восстановят к середине сентября.