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Российские саперы завершили разминирование крупных промышленных объектов в Мариуполе

Российские саперы завершили разминирование крупных промышленных объектов в Мариуполе
Федеральное агентство новостей / Александр Симонов

Специалисты сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ завершили разминирование основной части крупных промышленных объектов в Мариуполе.

По информации командира группы саперов с позывным Кубань, хотя большая часть работ уже выполнена, разминирование все еще ведется на территории заводов и аэропорта. Кроме того, на текущий момент саперы занимаются точечными заявками от местного населения.

«Это самое основное — людские жизни, людские кварталы. Этим еще занимаемся», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что электроснабжение и подачу воды в Мариуполе восстановят к середине сентября.

вс рф ДНР Донбасс Мариуполь
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