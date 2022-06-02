Российские саперы обезвредили 80 взрывоопасных предметов в ЛДНР за сутки

Саперы ВС России продолжают исследовать территории ЛДНР на наличие взрывоопасных предметов. Подробности рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По информации Минобороны, отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС проверили 2 626,84 гектара земли, а за сутки — 21,9 гектара. Специалисты исследуют здания, социально-значимые объекты, мосты и дороги.
«Обнаружено и обезврежено 12 960 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 80», — добавил Мизинцев.
Недавно российские саперы полностью разминировали морской порт Мариуполя. Как только в акватории стало безопасно, в него прибыл сухогруз. Он доставил металлолом в Ростов-на-Дону.