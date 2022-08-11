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российские самолеты-разведчики дважды вошли в зону действия ПВО Аляски

российские самолеты-разведчики дважды вошли в зону действия ПВО Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) сообщило о двух случаях, когда российские самолеты-разведчики оказались в зоне действия ПВО Аляски.

В двух отдельных случаях за последние два дня регион NORAD на Аляске обнаружило, отследило и идентифицировало российские самолеты-разведчики, входящие и действующие в пределах ПВО Аляски.


NORAD


Самолёт-разведчик А-50

В сообщении уточняется, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки использует многослойную оборонную сеть спутников, наземных радаров, бортовых радаров и истребителей, чтобы идентифицировать чужие самолеты.

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