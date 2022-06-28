Российские РСЗО «Ураганы» точным ударом уничтожили батарею американских гаубиц М777

Российское подразделение реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожило батарею дальнобойных американских гаубиц М777 под Лисичанском с помощью полученных с беспилотника данных, передает РИА Новости.
«Расчеты очень быстро завели машины. Ребята сориентировали орудия, навели их точно в цель и поразили противника» — сообщил командир батареи «Ураганов».
Он отметил, что уничтожение батареи американских гаубиц оперативно подтвердили российские средства объективного контроля. Так, замаскированная в лесистой местности артиллерия противника мгновенно превратилась в груду искореженного металла.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.