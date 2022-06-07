Российские рестораны меняют импортное вино на отечественное из-за санкций Запада

Российские рестораны закупают отечественное вино из-за ухода импортных производителей. По словам и владельца ресторана Руслана Стекольщикова, зарубежного алкоголя хватит примерно на год.
Сомелье петербургского ресторана Дмитрий Богданов заявил, что ситуация с алкоголем на российском рынке не очень хорошая. Санкции сильно сказались на сотрудничестве в ресторанном бизнесе.
«Радужных перспектив пока не предвидится и потихоньку сокращается ассортимент представленного вина и крепкого алкоголя на рынке, потому что многие европейские производители отказываются с нами работать», — приводит его слова РИА Новости.
Стекольщиков отметил, что у ресторанов есть некоторые запасы вин. Однако их хватит на год. Он заявил о переориентации барной карты на отечественные вина, добавив, что среди российских напитков есть из чего выбрать.