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Российские рестораны меняют импортное вино на отечественное из-за санкций Запада

Российские рестораны меняют импортное вино на отечественное из-за санкций Запада
pexels.com

Российские рестораны закупают отечественное вино из-за ухода импортных производителей. По словам и владельца ресторана Руслана Стекольщикова, зарубежного алкоголя хватит примерно на год.

Сомелье петербургского ресторана Дмитрий Богданов заявил, что ситуация с алкоголем на российском рынке не очень хорошая. Санкции сильно сказались на сотрудничестве в ресторанном бизнесе.

«Радужных перспектив пока не предвидится и потихоньку сокращается ассортимент представленного вина и крепкого алкоголя на рынке, потому что многие европейские производители отказываются с нами работать», — приводит его слова РИА Новости.

Стекольщиков отметил, что у ресторанов есть некоторые запасы вин. Однако их хватит на год. Он заявил о переориентации барной карты на отечественные вина, добавив, что среди российских напитков есть из чего выбрать.

алкоголь вино санкции
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RusNewsToday24
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