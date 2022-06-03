Российские рестораны «Макдоналдс» будут переименованы в «Доминис»

Александр Говор ранее отметил, что начать перезапуск сети в День России было предложением Минпромторга.

В день России, 12 июня, несколько бывших точек «Макдоналдс» начнут свою работу в Москве. В настоящий момент скорое открытие анонсировали 15 ресторанов.

Новым владельцем компании, которая приняла окончательное решение покинуть российский рынок, стал бизнесмен Александр Говор — владелец компании «ГиД», которая управляет 25 сибирскими ресторанами сети.

Российский «Макдоналдс» будет переименован в «Доминис». Об этом сообщает «Москва 24».