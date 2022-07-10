Российские ПВО сбили в небе над Мелитополем беспилотник ВСУ

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В освобожденных регионах действуют военно-гражданские администрации, по ТВ идет вещание российских телеканалов и радиостанций. Также восстанавливаются торговые связи.