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Российские ПВО сбили в небе над Мелитополем беспилотник ВСУ

Российские ПВО сбили в небе над Мелитополем беспилотник ВСУ
Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

Силами российских ПВО над Мелитополем был сбит украинский ударно-разведывательный беспилотник. Об этом сообщил представитель местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«В небе над Мелитополем в районе хладокомбината ПВО России сбили ударно-разведывательный БПЛА противника. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба. Слава ПВО России», — написал в своем Telegram-канале.

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В освобожденных регионах действуют военно-гражданские администрации, по ТВ идет вещание российских телеканалов и радиостанций. Также восстанавливаются торговые связи.

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