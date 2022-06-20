Российские путешественники сообщили, что не все зарубежные страны считают РФ «всемирным злом»

Молодая россиянка Нелли Одинцова начала большое путешествие по Европе в конце мая. Она успела посетить Литву, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Италию. Девушка сообщила, что открыто говорила о том, что она приехала из России. Везде к Нелли относились дружелюбно, за исключением Литвы. В республике она заметила, что персонал гостиницы, в которой она останавливалась, выражал враждебное отношение к ней. Остальные европейские страны отнеслись к туристам с радушием, и никто не называл Россию «всемирным злом».