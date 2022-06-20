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Российские путешественники сообщили, что не все зарубежные страны считают РФ «всемирным злом»

Российские путешественники сообщили, что не все зарубежные страны считают РФ «всемирным злом»
pxhere.com

Туристы из России провели отпуск в разных европейских странах и рассказали, как их встретили местные жители.

Уроженец Краснодара Матвей успел два раза побывать в Польше с начала спецоперации России на Украине, и каждая поездка заканчивалась травмами или дракой. Он отметил резкое изменение отношения со стороны местных жителей, когда те узнавали о его национальной принадлежности, передает «Газета.Ru».

Молодая россиянка Нелли Одинцова начала большое путешествие по Европе в конце мая. Она успела посетить Литву, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Италию. Девушка сообщила, что открыто говорила о том, что она приехала из России. Везде к Нелли относились дружелюбно, за исключением Литвы. В республике она заметила, что персонал гостиницы, в которой она останавливалась, выражал враждебное отношение к ней. Остальные европейские страны отнеслись к туристам с радушием, и никто не называл Россию «всемирным злом».

pxhere.com
pxhere.com

Около 25% россиян хотели иметь возможность отдыхать в отпуске четыре недели, передает телеканал «360». Специалисты российского сервиса по поиску работы провели опрос и выяснили, каким граждане считают идеальный отпуск.

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