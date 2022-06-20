Российские путешественники массово жалуются на враждебное отношение в Литве, Польше и Британии

Российские туристы и путешественники, недавно побывавшие за границей, поделились впечатлениями о том, как сейчас к русским относятся в Литве, Британии и Польше.
Как рассказали авторы издания «Газета.RU», россияне поделились своими историями о визитах за рубеж в последнее время. Так, житель Краснодара дважды посетил Польшу, и обе поездки обернулись травмами. 25-летнего молодого человека один раз избили просто за речь на русском языке.
Впечатлениями о заграничной поездке отозвалась и гражданка России, отправившаяся в Нидерланды. По словам девушки, местные отнеслись к ней дружелюбно, но в Литве все изменилось.
«Когда со мной разговаривал персонал в отеле, мне не желали хорошего дня, не прощались со мной и не здоровались, хотя делали все это в отношении иностранных гостей», — рассказал россиянка.
Еще одна русская путешественница попала в неприятную ситуацию на свадьбе в Британии6 гости поддерживали выходцев из разных стран во время тостов, но на слова девушки просто промолчали.