Российские психологи дали рекомендации по сохранению психики при отсутствии летнего отпуска

Многие россияне успели отгулять свои отпуска, кому-то он только предстоит, а кто-то и не сможет познать прелесть летнего отдыха в этом сезоне. Российские психологи дали последним совет, как сохранить психику в таких обстоятельствах.
Отсутствие возможности провести отпуск в летнее время может вызвать гнев, страх и бешенство. Аналитический психолог, советник Российской академии естественных наук, доцент Московского института психоанализа Наталья Каурова рекомендовала завести дневник эмоций, заняться медитацией, танцами, поддерживать разнообразное питание и сохранить хороший сон, передает «Вести Подмосковья».
Провокативный психолог Адель Зиганшин посоветовал пересмотреть вектор направленности. Необходимо проанализировать, для чего действительно нужен отпуск. Далее следует прекратить ожидать большего и помочь мозгу осознать, что человек находится здесь и сейчас. Несложные манипуляции позволят начать наслаждаться жизнью.