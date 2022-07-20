Российские поисковики будут отмечать «Википедию» как нарушителя закона — этого потребовал Роскомнадзор

В Роскомнадзоре объявили о «мерах понуждения» для «Википедии». Они состоят в том, что теперь российские поисковые системы будут отмечать ссылки на энциклопедию в поисковой выдаче, указывает, что она нарушает законы РФ. Это связано с ситуацией вокруг Украины.





В заявлении ведомства говорится, что решение о применении таких мер принято «в связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации». Также в РКН заявили, что меры будут действовать «до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства».

Пока неясно, сколько именно статей на сайте нужно удалить. При этом по данным самой «Википедии», в реестр запрещенной в России информации уже внесли 11 материалов.

В мае 2021 года Александр Хинштейн пояснил СМИ, как работают подобные меры, когда иностранные IT-компании маркируют как «нарушителя законодательства».

«Смысл в том, чтобы человек сразу получал информацию о том, что ресурс нарушает законодательство. Дальше выбор человека, хочет ли он пользоваться этим ресурсом», — пояснил Хинштейн.





Ситуацию прокомментировал Станислав Козловский, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа ру», которое представляет интересы «Википедии» в России.

«Скорее всего, теперь с «Яндекса» будет меньше трафика. Пока с этим непонятно, потому что у «Википедии» нет рекламы, она не зарабатывает на просмотрах, пожертвований мы не получаем из России более 10-12 лет», — заявил он.

Также Козловский предположил, что меры понуждения введены из-за того, что в России до сих пор нет представительства «Википедии».