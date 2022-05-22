Российские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей при оформлении самозанятости

Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату: по 10 тысяч рублей будут выдавать пожилым гражданам, которые оформят особый статус.
Как сообщил портал PRIMPRESS, на выплату в 10 тысяч рублей могут рассчитывать российские пенсионеры, которые оформят статус самозанятых. В системе ПФР такого человека не считают трудоустроенным, поэтому он может рассчитывать на индексацию пенсий и все положенные льготы.
Кроме того, таким людям сразу перечисляется 10 тысяч рублей, однако они могут быть потрачены только на определенные вещи. Государство выделяет эти деньги для того, чтобы помочь самозанятым пожилым гражданам уплачивать налоги. Оформившие самозанятость пенсионеры могут рассчитывать на такой бонус уже в июне.