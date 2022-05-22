Российские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей при оформлении самозанятости

Кроме того, таким людям сразу перечисляется 10 тысяч рублей, однако они могут быть потрачены только на определенные вещи. Государство выделяет эти деньги для того, чтобы помочь самозанятым пожилым гражданам уплачивать налоги. Оформившие самозанятость пенсионеры могут рассчитывать на такой бонус уже в июне.