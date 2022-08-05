Российские огородники рассказали, когда пора начинать копать картошку

Сбор урожая картофеля нужно начинать в зависимости от его сорта, однако есть очевидные признаки, которые указывают на то, что пора начинать копать.
Посадки картошки в России обычно проводятся в первой декаде мая, а результата ждать приходится до сентября. Но на самом деле существует определенная разница, когда нужно выкапывать клубни. Например, ранним сортам овоща достаточно 60 дней от посадки до уборки, а самым поздним требуется не менее 100 дней.
«Самый очевидный и надежный признак — отмирание и засыхание ботвы. Если это произошло, держать клубни в почве дальше смысла нет. Более того, если запоздать с уборкой созревшего картофеля (а отмирание ботвы как раз и говорит нам о том, что он созрел), храниться урожай будет значительно хуже», — цитируют огородницу Марину «Вести Подмосковья».
По мнению другого эксперта, копать нужно, когда ботва начала желтеть, но еще не засохла. При этом лучше всего урожай собирать в сухую погоду.