Российские огородники рассказали, когда пора начинать копать картошку

«Самый очевидный и надежный признак — отмирание и засыхание ботвы. Если это произошло, держать клубни в почве дальше смысла нет. Более того, если запоздать с уборкой созревшего картофеля (а отмирание ботвы как раз и говорит нам о том, что он созрел), храниться урожай будет значительно хуже», — цитируют огородницу Марину «Вести Подмосковья».