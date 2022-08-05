Российские мужчины назвали добродушие и верность главными качествами невест

Добродушие и верность являются для россиян самыми важными качествами в невесте. На это указали результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса «Работа.Ру», сообщает РИА Новости.
Согласно результатам проведенного исследования, более 60% россиян считают главными качествами невесты честность и верность. Второе место в рейтинге заняли открытость и добродушие. Отмечается, что 52% российских мужчин обращают особое внимание на внешние качества, ум и интеллектуальные способности избранницы.
Исследователи уточнили, что 39% мужчин считают важной чертой чувство юмора невестки. Еще 28% участников опроса признались, что для них важно, чтобы невестка хорошо относилась к спорту и следила за своим здоровьем.
Россияне ранее перечислили основные причины для переезда. Как сообщает телеканал «360», около 35% жителей многоквартирных домов считают такой причиной шум от соседей или уличного транспорта.