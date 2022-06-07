Российские морпехи отработали ликвидацию террористов в ходе подготовки к АрМИ-2022

Российские морские пехотинцы выполнили задачи по нейтрализации террористов и спасению заложников в рамках подготовки к новому конкурсу Армейских международных игр.
Как сообщает телеканал «Звезда», военные применяли боевые патроны, но расходовать их приходилось экономно. Одного магазина должно было хватить на зачистку шести помещений, где размещены два вида ростовых мишеней, имитирующих противников и гражданских.
На завершающем этапе морпехов ожидало метание ножей. Тем, кто справился с этим заданием, арбитры добавляли призовые баллы.
Ранее, как передает RT, в пресс-службе Южного военного округа сообщали о подготовке к проведению десяти конкурсов Армейских международных игр.