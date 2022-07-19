Новости0

Российские медики начали использовать радиоактивный препарат для диагностики редкого заболевания сердца

Российские медики начали использовать радиоактивный препарат для диагностики редкого заболевания сердца
pxhere.com

Кировский центр онкологии разработал уникальный метод диагностики редкого заболевания сердца.

Амилоидоз сердца относится к тяжелым прогрессирующим заболеваниям, которые связаны с поражением миокарда амилоидными белками. Его симптомы схожи с другими недугами. Из-за этого заболевание сложно диагностировать.

«Для пациентов с амилоидозом в последнее время появились новые возможности радионуклидной диагностики, которые позволяют определить наличие заболевания и его степень», — рассказали в центре.

Для диагностики медики используют радиофармпрепарат. Его вводят больному внутривенно, отмечает информационный портал «Первоисточник». Используя гамма-камеру, специалисты фиксируют накопление препарата в миокарде.

диагностика здоровье сердце
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.