Российские медики начали использовать радиоактивный препарат для диагностики редкого заболевания сердца

Кировский центр онкологии разработал уникальный метод диагностики редкого заболевания сердца.
Амилоидоз сердца относится к тяжелым прогрессирующим заболеваниям, которые связаны с поражением миокарда амилоидными белками. Его симптомы схожи с другими недугами. Из-за этого заболевание сложно диагностировать.
«Для пациентов с амилоидозом в последнее время появились новые возможности радионуклидной диагностики, которые позволяют определить наличие заболевания и его степень», — рассказали в центре.
Для диагностики медики используют радиофармпрепарат. Его вводят больному внутривенно, отмечает информационный портал «Первоисточник». Используя гамма-камеру, специалисты фиксируют накопление препарата в миокарде.