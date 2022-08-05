Российские медики фиксируют увеличение спроса на вакцинацию от COVID-19

«Заметный рост числа обращений за вакцинацией от ковида начался на неделе с 11 по 18 июля — он составил 103% по сравнению с предыдущей неделей. В конце июля спрос вырос еще на 52% уже к этому показателю», — сообщила заместитель медицинского директора «Медси» Ксения Шеховцова в беседе с изданием «Известия».