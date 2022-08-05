Российские медики фиксируют увеличение спроса на вакцинацию от COVID-19

Спрос на вакцинацию от коронавирусной инфекции в России за последний месяц увеличился в несколько раз. Врачи связывают это с сезоном отпусков и сроками ревакцинации.
Медики отмечают, что недостатка в вакцинах нет. Все препараты, которые используются для иммунизации, имеются с запасом.
«Заметный рост числа обращений за вакцинацией от ковида начался на неделе с 11 по 18 июля — он составил 103% по сравнению с предыдущей неделей. В конце июля спрос вырос еще на 52% уже к этому показателю», — сообщила заместитель медицинского директора «Медси» Ксения Шеховцова в беседе с изданием «Известия».
Специалисты напоминают, что вакцинация является самым эффективным методом в борьбе с коронавирусом. Они также рекомендуют проходить процедуру ревакцинации для лучшей защиты организма.
Роспотребнадзор ранее призвал уязвимые категории граждан вновь надевать маски в общественных местах. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».