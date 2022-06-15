Российские магазины возвращают скидки на товары

«Скидка выросла за счет снижения цен на сырье — например, свинина подешевела на 8%, упаковка из картона — на 5%. При этом говядина подорожала на 10%, а стоимость мяса птицы осталась прежней. Но эти виды продукции не так сильно влияют на цену: в составе продукции (колбаса и сосиски) их гораздо меньше, чем свинины», — отметил представитель мясопереработчика «Окраина».