Российские магазины возвращают скидки на товары

Российские торговые сети возвращают акции и скидки, которые были отменены в феврале. Об этом сообщают «Известия».
Акции затронули бакалею, молочные и мясные продукты. Из-за того, что производители делают ретейлерам скидки до 30%, в текущем году товары могут стать даже дешевле, чем они были в предыдущем.
«Скидка выросла за счет снижения цен на сырье — например, свинина подешевела на 8%, упаковка из картона — на 5%. При этом говядина подорожала на 10%, а стоимость мяса птицы осталась прежней. Но эти виды продукции не так сильно влияют на цену: в составе продукции (колбаса и сосиски) их гораздо меньше, чем свинины», — отметил представитель мясопереработчика «Окраина».
Представитель сети «Магнит» отметил, что из-за падения спроса на кондитерские изделия снизилась и их стоимость.
Россияне стали больше тратить на мороженое. Об этом рассказали в «ФедералПресс».