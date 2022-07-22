На прошлой неделе стало известно, что Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах. Уже объявлено, что в состав основного экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5, запуск которого запланирован с мыса Канаверал осенью, вошла космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Она станет первым, но не последним представителем России в составе экипажа Crew Dragon.





Командир отряда космонавтов Олег Кононенко сообщил, что российские космонавты трижды слетают в космос на американских кораблях Crew Dragon. «Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и седьмом «Dragon», – сказал Олег Кононеко, слова которого приводятся в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК).

В соответствии с соглашением, американские астронавты трижды полетят в космос на отечественных кораблях «Союз». Первый ожидается в конце сентября. В состав экипажа корабля «Союз МС-22 войдут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также и астронавт NASA Франсиско Рубио.

Между тем, в рамках подготовки к осеннему полету, Анна Кикина успешно завершила тренировки на тренажере российского сегмента МКС. «Экзамен сдан на “отлично”! Космонавт Анна Кикина получила высший бал за экзамен на знание российского сегмента МКС», – сказано в сообщении ЦПК.