Российские кондитеры попросили разрешить импорт ингредиентов из Европы

Генеральный директор компании Вячеслав Лашмакин заявил, что эти две составляющие необходимы для производства качественной выпечки, шоколада и еще ряда продуктов. По его словам, поставки из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока не смогут в полной мере покрыть европейский импорт.