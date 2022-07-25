Российские кондитеры попросили разрешить импорт ингредиентов из Европы

Кондитеры из России намерены обратиться в европейскую ассоциацию Food & Drinks, чтобы те посодействовали исключению из пятого пакета санкций ЕС эмульгаторов и красителей. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на письма Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».
Генеральный директор компании Вячеслав Лашмакин заявил, что эти две составляющие необходимы для производства качественной выпечки, шоколада и еще ряда продуктов. По его словам, поставки из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока не смогут в полной мере покрыть европейский импорт.
В то же время и сами страны Запада страдают от антироссийских санкций. Гражданам Великобритании предложили экономить на электроэнергии и понижать температуру в домах, чтобы избежать энергетического коллапса ближайшей зимой, сообщил телеканал «360».