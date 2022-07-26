Российские комплексы ПВО превзошли все ожидания в ходе спецоперации по защите Донбасса

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса выявила главные преимущества российских ПВО.
Денисенцев в интервью порталу «ВЗГЛЯД» рассказал, что российские зенитные комплексы в рамках проводимой СВО показали множество эффективных способов перехвата сложных воздушных целей. Например, снарядов систем HIMARS, поставляемых Соединенными Штатами Киеву.
«Из выпущенных ракет HIMARS и советских «Точек-У», которых у Украины очень много и которые ВСУ постоянно применяют, долетает в общем-то небольшой процент. Это говорит о том, что наши системы ПВО хорошо себя показали в нынешней спецоперации», — рассказал Денисенцев.
Кроме того, российские средства ПВО отлично показали себя в условиях массированных обстрелов со стороны ВСУ, когда противник применяет артиллерию и беспилотники.