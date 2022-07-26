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Российские комплексы ПВО превзошли все ожидания в ходе спецоперации по защите Донбасса

Российские комплексы ПВО превзошли все ожидания в ходе спецоперации по защите Донбасса
MOD Russia/via Globallookpress.com

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса выявила главные преимущества российских ПВО.

Денисенцев в интервью порталу «ВЗГЛЯД» рассказал, что российские зенитные комплексы в рамках проводимой СВО показали множество эффективных способов перехвата сложных воздушных целей. Например, снарядов систем HIMARS, поставляемых Соединенными Штатами Киеву.

«Из выпущенных ракет HIMARS и советских «Точек-У», которых у Украины очень много и которые ВСУ постоянно применяют, долетает в общем-то небольшой процент. Это говорит о том, что наши системы ПВО хорошо себя показали в нынешней спецоперации», — рассказал Денисенцев.

Кроме того, российские средства ПВО отлично показали себя в условиях массированных обстрелов со стороны ВСУ, когда противник применяет артиллерию и беспилотники.

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RusNewsToday24
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