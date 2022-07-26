Российские комплексы ПВО превзошли все ожидания в ходе спецоперации по защите Донбасса

«Из выпущенных ракет HIMARS и советских «Точек-У», которых у Украины очень много и которые ВСУ постоянно применяют, долетает в общем-то небольшой процент. Это говорит о том, что наши системы ПВО хорошо себя показали в нынешней спецоперации», — рассказал Денисенцев.