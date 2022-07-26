Российские комплексы ПВО показали высочайшую эффективность во время СВО на Украине

Спецоперация российской армии по защите Донбасса продемонстрировала высочайшую эффективность комплексов противовоздушной обороны ВС РФ.
Боевые возможности систем ПВО и ПРО российской армии превзошли самые смелые ожидания командования ВС РФ и стали неприятным сюрпризом для киевского режима и его западных кураторов. Об этом пишет «ВЗГЛЯД.ру».
Все попытки украинской стороны нанести удары по российским военным объектам, в том числе посредством баллистических ракет «Точка-У», беспилотников и РСЗО HIMARS американского производства, были нивелированы комплексами ПВО ВС РФ, отмечает издание.