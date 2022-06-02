Российские компании будут сами делать запчасти для самолётов Airbus и Boeing

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Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации, российским компаниям разрешили производить запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing.

Росавиация в апреле и мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений. «Такой сертификат позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами», — сообщают «Ведомости».





Большая часть компаний будет заниматься импортозамещением деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования. Компания S7 Technics получила получила право разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов. Такая практика широко представлена на мировом рынке и позволяет компаниям, кроме производителей типа, разрабатывать и изготавливать компоненты для воздушного сообщения.

В апреле стало известно, что Росавиация выдала разрешение «Аэрофлоту» на техническое обслуживание самолетов иностранного производства Boeing и Airbus. Авиакомпания сможет обслуживать лайнеры, зарегистрированные в российском реестре.