Российские издатели опасаются, что классическую литературу могут запретить из-за закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

Российские издатели выразили опасения, что классическая литература в России может оказаться под запретом после принятия закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Во многих произведениях нашли такие нарушения этого закона, как призывы к суициду, совращение несовершеннолетних, нетрадиционные отношения и многое другое. Об этом сообщает издание “Коммерсантъ”.

Например, пропаганду суицида можно усмотреть в пьесе Александра Островского “Гроза”, пропаганду наркотиков — в рассказе “Морфий” Михаила Булгакова. В романе Михаила Шолохова “Тихий Дон” можно найти сцены сексуального насилия, в романе Владимира Набокова “Лолита” — пропаганду педофилии, а в “Анне Карениной” Льва Толстого — пропаганду супружеской измены.

Российский книжный союз направил письмо с просьбой разъяснить этот момент председателю комитета по информполитике Александру Хинштейну. Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей, — говорится в письме. При этом важно понимать, что креативные индустрии прочно сплетены друг с другом — литература неразрывна и с кино, и с театром, и приведенные ниже примеры произведений имеют экранизации и театральные постановки. Хинштейн прокомментировал ситуацию в беседе с изданием “Коммерсантъ” и заявил, что, по его мнению, классические сюжеты под действие этого закона подпадать не должны.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений внесен группой депутатов в Госдуму в июле этого года. В конце прошлой недели стало известно, что он получил положительный отзыв правительства.

Также сегодня президент России Владимир Путин поручил унифицировать понятие “духовно-нравственные ценности” в законодательстве. Проработать поручение президента правительство должно до 30 декабря.